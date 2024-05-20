Разбившийся вертолет Президента Раиси не подавал аварийных сигналов

Разбившийся вертолет Президента Ирана Ибрахима Раиси не подавал аварийных сигналов.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, система передачи аварийного сигнала транспортного средства отсутствовала или была отключена.

"Поскольку район падения вертолета находится в пределах нашей зоны ответственности за поиск и спасение на море и в воздухе, мы также отслеживаем сигналы всех воздушных и морских судов. В первую очередь, мы следили за тем, подавал ли вертолет сигнал. Мы немедленно связались с иранской стороной, но, к сожалению, определили, что, вероятно, сигнальная система была отключена или ее не было", - сказал он.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худафара в Тебриз.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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