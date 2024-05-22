Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приостановило переговоры с Ираном по ядерной тематике в связи с гибелью в авиакатастрофе президента республики Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси в интервью агентству Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[В Иране] объявлен траур, который необходимо уважать. Но как только он закончится, мы продолжим взаимодействие", - указал Гросси. Он выразил надежду, что это "временный перерыв, который завершится через несколько дней".

Глава МАГАТЭ находился с визитом в Иране 6-7 мая. Он провел встречи с министром иностранных дел Абдоллахияном, главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами и руководителем делегации исламской республики на переговорах по ядерной сделке, замглавой МИД Али Багери Кани. В ходе переговоров Гросси предложил комплекс практических мер по активизации совместного заявления Ирана и МАГАТЭ от 4 марта 2023 года. В нем отмечались намерение Тегерана позволить агентству осуществлять проверку и мониторинг, а также готовность иранской стороны предоставить доступ к трем ядерным объектам. Указывалось, что Иран и МАГАТЭ договорились взаимодействовать, исходя из "прав и обязанностей" республики и компетенций агентства.

Эслами назвал переговоры с Гросси конструктивными и сообщил, что мартовское заявление решено взять за основу для дальнейших переговоров. Руководитель МАГАТЭ заявил, что получил от иранской стороны заверения в готовности к реализации конкретных мер по контролю за ядерной программой. При этом чиновник отметил, что его "совершенно не устраивает" текущее состояние переговоров с Тегераном по вопросу национальной ядерной программы.

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