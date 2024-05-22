Евросоюз расширит антииранские санкции

Страны ЕС согласовали внесение 10 юридических и физических лиц в санкционный список по Ирану. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по их информации, такое решение связано с вооруженными действиями Ирана на Ближнем Востоке, якобы причастностью к беспорядкам в районе Красного моря и поддержке России в конфликте в Украине.

Информации о точной дате введения санкций не приводится.

Глава евродипломатии по итогам заседания Совета Евросоюза 22 апреля заявил, что страны объединения достигли политического соглашения о расширении санкций против иранских производителей ракет и беспилотников. После формального оформления этого решения Советом ЕС Брюссель сможет ввести новые санкции в отношении Тегерана.

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