События в Новой Каледонии - это продолжение колониально-имперского мышления Франции

События в Новой Каледонии - это одно из проявлений бесчисленных преступлений западной либеральной демократии.

Как передает Day.Az, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что 18 мая МИД России прокомментировал ситуацию в Новой Каледонии: "Да, мы не вмешиваемся во внутренние дела, мы это не комментируем. Однако, принимая во внимание множество вопросов и, самое главное, принимая во внимание систематическое манипулирование Западом такими тезисами, как демократия и свобода, мы отвечаем на эти вопросы. Трагические события в Новой Каледонии произошли вследствие старых антагонизмов и растущего недовольства ее коренного населения условиями жизни. Мы рассматриваем общественно-политический кризис в Новой Каледонии как результат незавершенности процесса деколонизации в Новой Каледонии и в мире в целом. Это еще раз подтверждает, что политика Франции по отношению к ее бывшим колониям зашла в тупик".

Захарова назвала такую политику Парижа продолжением колониально-имперского мышления Франции: "Мы призываем официальные власти Франции воздержаться от необоснованного применения силы против протестующих".

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