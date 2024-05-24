На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля, предупреждая об угрозе обстрела.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Это первое оповещение о воздушной тревоге в северных районах страны за 24 мая, конкретные населенные пункты в сообщении не указываются.

В предыдущий раз военные сообщали о сиренах тревоги на севере Израиля поздно вечером 23 мая.

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