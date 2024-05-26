В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги

В центральной части Израиля и в Тель-Авиве впервые с января звучат сирены воздушной тревоги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в небе над Тель-Авивом и пригородами активировали система ПРО "Железный купол". По информации агентства, были слышны взрывы, характерные для перехвата ракет.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога активировали почти над всей северной частью тель-авивской агломерации, в том числе над пригородами, а также к югу от города Нетания.

Пока сообщений о падениях ракет или пострадавших не поступало.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Израиль за месяцы военной операции в секторе Газа не достиг ни одной из поставленных целей, заявленных премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

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