https://news.day.az/world/1663199.html Оппозиция выдвинула кандидатуру архиепископа Галстаняна на пост премьера Армении
Оппозиция выдвинула кандидатуру архиепископа Галстаняна на пост премьера Армении
Оппозиционное движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло архиепископа Баграта Галстаняна на должность премьер-министра Армении. Об этом заявил один из лидеров организации, Гурген Меликян, во время выступления на митинге в Ереване, передает Day.Az.
"Мы на протяжении месяца проводили встречи и совещались. Встречались с представителями различных сфер, политических партий и общественных движений. Абсолютное большинство людей, с которыми мы общались, поддержало кандидатуру Баграта Галстаняна на пост премьер-министра," - отметил Меликян.
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