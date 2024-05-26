Оппозиция выдвинула кандидатуру архиепископа Галстаняна на пост премьера Армении

Оппозиционное движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло архиепископа Баграта Галстаняна на должность премьер-министра Армении. Об этом заявил один из лидеров организации, Гурген Меликян, во время выступления на митинге в Ереване, передает Day.Az.

"Мы на протяжении месяца проводили встречи и совещались. Встречались с представителями различных сфер, политических партий и общественных движений. Абсолютное большинство людей, с которыми мы общались, поддержало кандидатуру Баграта Галстаняна на пост премьер-министра," - отметил Меликян.

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