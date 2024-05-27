Генсек ООН приветствует доставку гумпомощи в Газу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует доставку гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Керем-Шалом".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном среди журналистов офисом главы всемирной организации.

Ранее сообщалось, что власти Египта перенаправили не менее 200 грузовиков с гуманитарными грузами для жителей сектора Газа от наземного перехода "Рафах" на КПП "Керем-Шалом".

"Генеральный секретарь приветствует сегодняшний проход жизненно важной гуманитарной помощи и топлива через КПП "Керем-Шалом" из Египта в Газу", - говорится в сообщении. Глава всемирной организации подчеркнул, что "израильским властям необходимо упростить доставку нуждающимся гуманитарных грузов, следующих из Египта через "Керем-Шалом".

Помимо этого, Гутерриш "встревожен недостаточным исполнением недавних постановлений Международного суда касательно ситуации в Газе". "Он напоминает сторонам [конфликта], что решения суда обязательны к исполнению", - отмечается в сообщении. Глава всемирной организации вновь призвал к немедленному прекращению огня и освобождению заложников.

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