https://news.day.az/world/1663811.html В США допустили эмбарго на российские товары
В США допустили эмбарго на российские товары
Соединенные Штаты в конечном счете могут ввести торговое эмбарго в отношении российских товаров.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха.
"Однако если рассуждать в той степени, что Россия трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины, то мы дойдем до точки, в которой де-факто и окажемся в этой (ситуации)", - заявил он.
При этом Сингх отметил, что история введения торговых эмбарго "не блестящая".
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