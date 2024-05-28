В США допустили эмбарго на российские товары

Соединенные Штаты в конечном счете могут ввести торговое эмбарго в отношении российских товаров.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха.

"Однако если рассуждать в той степени, что Россия трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины, то мы дойдем до точки, в которой де-факто и окажемся в этой (ситуации)", - заявил он.

При этом Сингх отметил, что история введения торговых эмбарго "не блестящая".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!