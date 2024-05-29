ЕС планирует создать глобальную сеть оборонных партнерств

Евросоюз намерен создать сеть оборонных партнерств по всему миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель также пригласил всех своих партнеров к участию в данной инициативе. Несмотря на это, он не сообщил свое видение и конкретные детали предложения.

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