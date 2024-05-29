https://news.day.az/world/1663933.html ЕС планирует создать глобальную сеть оборонных партнерств
ЕС планирует создать глобальную сеть оборонных партнерств
Евросоюз намерен создать сеть оборонных партнерств по всему миру.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель также пригласил всех своих партнеров к участию в данной инициативе. Несмотря на это, он не сообщил свое видение и конкретные детали предложения.
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