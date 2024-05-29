В офисах Европарламента в Бельгии и Франции прошли обыски

В офисах Европарламента в Брюсселе и французском Страсбурге прошли обыски в рамках расследования, включая деятельность новостного портала Voice of Europe, вещание которого недавно запретил Европейский союз (ЕС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщают немецкое издание Spiegel и бельгийская газета De Tijd.

Корреспондент Spiegel рассказал, что следователи прошли в кабинет помощника депутата голландского парламента Марселя де Граафа Гийома П., который ранее также работал на депутата Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!