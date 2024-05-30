ВМС США и Аргентины проведут совместные учения

Совместные учения в период с 30 по 31 мая проведут с американскими военными военнослужащие ВМС Аргентины.

Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни на пресс-конференции.

"Из порта Баии-Бланки вышли корабли с 750 аргентинскими моряками для участия в учениях с ВМС США", - отметил он.

С американской стороны участие в учениях примет авианосец и два корабля сопровождения. Также будут задействованы самолеты и вертолеты ВМС Аргентины.

Адорни отметил, что учения станут первыми совместными учениями с США за последние 14 лет.

Напомним, в апреле министр обороны Аргентины Луис Петри заявил, что его страна подала заявку на сотрудничество с НАТО как глобальный партнер.