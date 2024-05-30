ВМС США и Аргентины проведут совместные учения
Совместные учения в период с 30 по 31 мая проведут с американскими военными военнослужащие ВМС Аргентины.
Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни на пресс-конференции.
"Из порта Баии-Бланки вышли корабли с 750 аргентинскими моряками для участия в учениях с ВМС США", - отметил он.
С американской стороны участие в учениях примет авианосец и два корабля сопровождения. Также будут задействованы самолеты и вертолеты ВМС Аргентины.
Адорни отметил, что учения станут первыми совместными учениями с США за последние 14 лет.
Напомним, в апреле министр обороны Аргентины Луис Петри заявил, что его страна подала заявку на сотрудничество с НАТО как глобальный партнер.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре