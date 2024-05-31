В Ереване полиция начала задержания протестующих

Армянские полицейские начали проводить задержания наиболее активных участников протестного движения, которое вспыхнуло сегодня перед зданием МИД.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на данный момент ситуация продолжает оставаться напряженной.

О числе задержанных информация не предоставлена.

Столкновения между полицией и демонстрантами проходят у здания МИД Армении, куда требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна прибыли для встречи с главой МИД Араратом Мирзояном.

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