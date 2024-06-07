Неизвестный напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Как сообщило агентство Ritzau, мужчина подошел к ней и ударил ее, когда глава правительства находилась на площади Кюльторве в Старом городе датской столицы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметила правительственная канцелярия, премьер-министр "шокирована случившимся". Сама Фредериксен никаких заявлений по этому поводу не делала.

Полиция задержала нападавшего, однако пока не комментирует произошедшее.

Ritzau отмечает, что в последние дни Фредериксен участвовала в предвыборной кампании своего однопартийца Кристеля Шалдемусе, кандидата в Европарламент, выборы в который состоятся в это воскресенье.

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