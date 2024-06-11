В Израиле заявили, что план по Газе позволит стране выполнить все цели войны

Представленный Израилю план соглашения по сектору Газа позволяет израильской стороне выполнить все три цели войны против радикального движения ХАМАС до завершения военных действий в анклаве. С таким заявлением выступил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Израиль не закончит военные действия прежде, чем будут достигнуты их цели: возвращение наших похищенных граждан, уничтожение власти ХАМАС и полная демилитаризация сектора Газа. Представленный Израилю план позволяет выполнить эти условия", - заявил Гендельман.

31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения о мирном урегулировании в секторе Газа, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из тюрем сотен палестинских заключенных. Также в этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения ими взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.

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