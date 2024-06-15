250 тыс. человек вышли на улицы Франции

Около 250 тыс. человек приняли участие в манифестациях левого альянса "Новый народный фронт" по всей Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные МВД республики.

В Париже на демонстрацию вышли около 75 тыс. человек. Как передает корреспондент ТАСС, колонна манифестантов прошла от площади Республики до площади Нации. Участники акции несли плакаты с призывами "не дать правым одержать победу" во внеочередных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции). Полиция не вмешивалась в происходящее.

Для обеспечения безопасности на манифестациях МВД мобилизовало 21 тыс. полицейских и жандармов по всей стране.

Согласно итогам опроса социологической службы OpinionWay, обнародованным в субботу, 15 июня, в рейтинге политических партий перед досрочными выборами лидирует правое "Национальное объединение", которое может получить в первом туре поддержку 33% избирателей. Левые, провозгласившие восстановление "Народного фронта", пользуются поддержкой 25% избирателей. Правящий блок "Ренессанс" поддерживают 20% респондентов. Отказавшаяся примкнуть к какому-либо блоку либеральная партия "Республиканцы" имеет пока в активе не более 7% голосов, готовых поддержать ее в первом туре. Еще одна правая партия "Реконкиста" может претендовать на 3% электората.

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Первый тур досрочных выборов в Нацсобрание состоится 30 июня, а второй - 7 июля. В последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.

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