На военном полигоне Либава в Чехии произошел взрыв боеприпасов, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Чехии в социальной сети X (бывшая Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие", - говорится в публикации чешской армии.

Раненным в результате взрыва оказывается помощь, их количество и состояние не уточняется. Для помощи задействовали спасательный вертолет и военную полицию.

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