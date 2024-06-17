https://news.day.az/world/1668807.html Взрыв на военном полигоне в Чехии, есть пострадавшие
Взрыв на военном полигоне в Чехии, есть пострадавшие
На военном полигоне Либава в Чехии произошел взрыв боеприпасов, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Чехии в социальной сети X (бывшая Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие", - говорится в публикации чешской армии.
Раненным в результате взрыва оказывается помощь, их количество и состояние не уточняется. Для помощи задействовали спасательный вертолет и военную полицию.
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