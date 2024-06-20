Армения просит Францию залатать дыру в бюджете. Так правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило кредит от Французского агентства развития на €75 млн на погашение дефицита бюджета.

Подписание соглашения намечено на 26 июня. Кредит выдается не на конкретные программы: правительство с его помощью пополняет бюджет на расходы по своему усмотрению. Тем не менее, кредит выдается с условием усовершенствовать бюджетную систему.

В связи с этим Минфин Армении согласовал с французской стороной план действий по повышению прозрачности бюджетного планирования и эффективности бюджетных расходов, в том числе путем совершенствования системы госзакупок. Также намечено разработать новые меры по финансированию "зеленой" экономики.

Таким образом, Армения полностью подтвердила свою зависимость от Франции. Страдающая от катастрофических, экономических проблем Армения, пытается таким срочным кредитом залатать дыры в бюджете, которые долгое время не дают возможности выполнять свои обязательства.

Получая кредит, фактически, Армения жертвует своим суверенитетом, так как обязуется проводить реформы, которые интересны именно французской стороне. И нет гарантий того, что затребованные Парижем реформы будут в интересах Еревана.

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