Активисты Южной Кореи отправили шары в Северную Корею

Южнокорейские активисты из некоммерческих организаций снова запустили воздушные шары с политическими листовками в КНДР. Как передает Day.Az, об этом сообщает Yonhap News Agency.

В публикации отмечается, что акцию провели в районе пограничного города Пхаджу. В общей сложности было запущено 20 шаров, которые содержали около 300 тыс. листовок, USB-накопители с южнокорейскими сериалами и наличную валюту.

До этого стало известно, что Северная Корея начала устанавливать громкоговорители для пропагандистского вещания на границе с Южной Кореей.

Как заявили в объединенном центре начальников штабов армии Республики Корея, пока КНДР не возобновляла пропагандистские трансляции, однако готовится к этому.

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