https://news.day.az/world/1669655.html МИД Израиля вызвал посла Армении
МИД Израиля вызвал посла Армении
Посол Армении в Израиле вызван на беседу в МИД еврейского государства после решения Еревана о признании независимости Палестины. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az.
"Вследствие признания Арменией палестинского государства Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении в Израиле для объявления строгого выговора", - говорится в заявлении.
Ранее армянский МИД выступил с заявлением, в котором говорится, что Ереван, подтверждая приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, признает Государство Палестина.
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