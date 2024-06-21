МИД Израиля вызвал посла Армении

Посол Армении в Израиле вызван на беседу в МИД еврейского государства после решения Еревана о признании независимости Палестины. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az.

"Вследствие признания Арменией палестинского государства Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении в Израиле для объявления строгого выговора", - говорится в заявлении.

Ранее армянский МИД выступил с заявлением, в котором говорится, что Ереван, подтверждая приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, признает Государство Палестина.