Многоэтажное здание загорелось в Астане

Многоэтажное здание загорелось в казахстанской столице Астане.

Как передает в субботу Day.Az, кадры пожара распространены в социальных сетях.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана заявило, что идет работа по тушению пожара.

"Обстоятельства происшествия уточняются. По прибытию пожарных установлено, что на 26 этаже жилого комплекса горит наружное покрытие квартиры", - говорится в сообщении МЧС.

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