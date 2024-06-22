Белый дом обеспокоен предстоящим выступлением Нетаньяху в Конгрессе

Белый дом опасается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использует свое выступление перед Конгрессом 24 июля для критики американского президента Джо Байдена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

"Никто не знает, что он собирается сказать", - заявил изданию один из представителей американской администрации. Другой чиновник сообщил, что видеообращение израильского премьера от 18 июня, в котором он назвал немыслимым решение США ограничить поставки оружия Израилю, "не облегчило ситуацию". "Он может лишь усугубить ситуацию, выступая перед Конгрессом", - добавил он.

Politico сообщает, что помощники Байдена оказались разочарованы заявлениями Нетаньяху. Они полагают, что премьер-министр еврейского государства затягивает конфликт, чтобы сохранить власть, а также предпочтет возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, а не переизбрание Байдена.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отказался уточнять, планирует ли Байден встречу с Натеньяху в ходе визита израильского лидера в США.

Нетаньяху ранее подверг критике США за предполагаемую приостановку или задержку поставок некоторых вооружений Израилю. Вашингтон категорически отверг эти выводы израильского премьера, охарактеризовав их как безосновательные.

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