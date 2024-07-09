В Вашингтоне начал работу саммит НАТО

Саммит НАТО с участием 32 стран-членов НАТО, стран-партнеров и Евросоюза пройдет в столице США Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Как сообщает Day.Az, мероприятие, проводимое на тему "Украина и Трансатлантическая безопасность", также посвящено 75-летию НАТО. 75 лет назад 12 стран встретились в Вашингтоне и подписали Североатлантический договор.

Саммит начался с круглого стола на тему "Женщины, мир и безопасность", организованного Госдепартаментом США. 9 июля состоится Форум оборонной промышленности с участием генерального секретаря НАТО. В завершение дня состоится мероприятие, посвященное 75-летию НАТО.

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