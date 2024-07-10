Верховный лидер Ирана назначил представителя в провинцию Восточный Азербайджан

Верховный лидер Ирана аятолла Сеид Али Хаменеи назначил Ахмеда Мотаххари своим представителем в провинцию Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Новый представитель Верховного лидера Ирана также станет имамом Джума-мечети города Тебриз. На этом посту он сменит Мухаммеда Али Але-Хашема, погибшего в авиакатастрофе.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Але-Хашем, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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