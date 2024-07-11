https://news.day.az/world/1674321.html США выделили Украине очередной пакет вооружений
США выделили Украине очередной пакет вооружений
Соединенные Штаты предоставили Украине очередной пакет оружия и военной техники.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский президент Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
"Сегодня я гордо объявляю о новом пакете военной помощи Украине", - сказал президент США. По его словам, это восьмой по счету пакет после возобновления Вашингтоном поставок оружия Киеву. "Я его подписал, кажется, минувшим вечером", - заявил Байден. Что именно вошло в пакет, он не уточнил.
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