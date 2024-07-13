В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянские пограничники жестоко избили дальнобойщика-азербайджанца.

Day.Az представляет публикацию:

Инцидент произошел на КПП Нурдуз на ирано-армянской границе. Армянские таможенники и пограничники создают там всяческие проволочки и препятствия для иранских водителей, если те - этнические азербайджанцы.



Их держат часами в очередях, не дают проехать при малейшей возможности. Один из таких водителей, Умид Имангулизаде, попытался протестовать против такого отношения, но был жестоко избит.



Водитель попал в больницу, генконсул Ирана в Армении заявил, что они направили жалобу в полицию.



Такая практика в Армении длится уже много лет. Перекресток мира, говорите?

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