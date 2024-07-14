Эрдоган осудил покушение на Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Он заявил, что Турция продолжит поддерживать США как своего союзника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я решительно осуждаю покушение на 45-го президента и кандидата в президенты США г-на Дональда Трампа. Выражаю самые искренние пожелания г-ну Трампу, его семье и близким. Надеюсь, что расследование нападения будет проведено максимально эффективно, а виновные и зачинщики будут привлечены к ответственности в кратчайшие сроки, чтобы не бросать тень на выборы в США и глобальную стабильность. Как Турция, мы будем поддерживать народ США как своего друга и союзника", - говорится в сообщении Эрдогана в X (ранее Twitter).

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