Байден провел встречу с представителями органов нацбезопасности

Президент США Джо Байден проводит встречу в Белом доме с представителями служб национальной безопасности и правоохранительных органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее информации, американский лидер и вице-президент США Камала Харрис проводят встречу в "ситуационной комнате" Белого дома - защищенном помещении для закрытых совещаний. На ней присутствуют генеральный прокурор, министр юстиции Меррик Гарленд, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй, директор Секретной службы США Ким Читл, а также помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и помощник президента по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

Американские СМИ уточняют, что на встрече обсуждается покушение на экс-президента США Дональда Трампа 13 июля на митинге в штате Пенсильвания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!