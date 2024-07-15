Израиль отверг все предложения ХАМАС в соглашении о перемирии в Газе

Все изменения, предложенные ХАМАС в проекте соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа, были отвергнуты премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на советника офиса главы израильского правительства Дмитрия Гендельмана сообщает ТАСС.

Уточняется, что всего ХАМАС предложил внести в текст соглашения 29 изменений, и все они были отклонены.

Гендельман пояснил, что Израиль "ни на миллиметр" не отступил от плана, поддержанного президентом США Джо Байденом. Израильская сторона не добавляла в проект дополнительных условий и "не допустит никаких изменений в плане и со стороны ХАМАС".

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