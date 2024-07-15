Израиль отверг все предложения ХАМАС в соглашении о перемирии в Газе
Все изменения, предложенные ХАМАС в проекте соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа, были отвергнуты премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на советника офиса главы израильского правительства Дмитрия Гендельмана сообщает ТАСС.
Уточняется, что всего ХАМАС предложил внести в текст соглашения 29 изменений, и все они были отклонены.
Гендельман пояснил, что Израиль "ни на миллиметр" не отступил от плана, поддержанного президентом США Джо Байденом. Израильская сторона не добавляла в проект дополнительных условий и "не допустит никаких изменений в плане и со стороны ХАМАС".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре