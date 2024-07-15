Покушение на Трампа повысило шансы на утверждение фон дер Ляйен в ЕП

Покушение на кандидата в президенты США и экс-президента Дональда Трампа резко повысило политические ставки предстоящего 18 июля утверждения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии нового состава на сессии Европарламента нового созывав в Страсбурге ЕП, утверждает европейское издание газеты Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ставки голосования в Европарламенте по утверждению переизбрания (имеется в виду переназначение закрытым решением саммита ЕС 27-28 июня - прим. ТАСС) Урсулы фон дер Ляйен уже запредельно высоки на фоне конфликта на Украине, политического хаоса во Франции и "турне мира" венгерского премьера Виктора Орбана, - отмечает издание. - Покушение на Трампа подняло ставки еще выше. Голосование в подтверждение полномочий фон дер Ляйен либо даст сигнал стабильности и преемственности, либо приведет блок в состояние, которое можно назвать только политическим хаосом".

Politico, как и многие другие европейские СМИ, активно поддерживающие переназначение фон дер Ляйен, пытаются создать интригу из ее предстоящего утверждения в ЕП. Они последовательно утверждают, что существует вероятность голосования против нее. Однако, фон дер Ляйен является безальтернативным кандидатом на пост главы Еврокомиссии, она уже утверждена саммитом ЕС и имеет поддержку более двух третей депутатов ЕП, тогда как для утверждения ей нужно лишь простое большинство.

Ее поддерживают четыре ведущих фракции Европарламента: неохристианско-демократическая Европейская народная партия, социалисты, неолибералы из Renew и зеленые, которые в сумме имеют 478 мест из 720. Фактически речь идет о противостоянии всех классических партий правым и левым, которые в сумме имеют в ЕП менее одной трети мест.

Несколько собеседников Politico в той же самой статье, по сути, подтверждают безальтернативность предстоящего голосования. Так, замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни грек Маргаритис Схинас заявил: "Есть только план А (утверждение фон дер Ляйен - прим. ТАСС). Никакого плана Б нет". Он также добавил, что "никто не рассматривает" возможность иного исхода голосования евродепутатов.

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