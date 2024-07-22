Рухнула выручка ресторанов Парижа

Выручка некоторых парижских ресторанов, расположенных в зонах безопасности возле олимпийских объектов в Париже, снизилась на 60% из-за введения спецпропусков.

Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала BFMTV заявил глава Союза отельеров Франции Тьерри Маркс.

"Меры безопасности и перекрытие улиц затронули бизнес наших отельеров и рестораторов, - сказал Маркс. - В некоторых зонах снижение выручки составляет до 60%". Он заявил, что из-за блокировок улиц и введения спецпропусков в некоторых ресторанах "отменяются бронирования столов".

По словам Маркса, представители туриндустрии намерены требовать компенсаций за потерянную выручку.

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