Блинкен отправится в турне по странам АТР

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни отправится в турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, обсудит с их руководством ситуации на Украине и в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщил его помощник по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк на специальном брифинге для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он рассказал, что первым делом госсекретарь посетит Лаос, где примет участие во встречах с главами МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Глава американской диполоматии обсудит в том числе "содействие соблюдению международного права в Южно-Китайском море" и в очередной раз выступит с осуждением специальной операции России на Украине. Критенбринк также отметил, что госсекретарь на полях мероприятий по линии АСЕАН может провести встречу с министром иностранных дел КНР Ван И. "Мы ожидаем, что во время поездки в регион, особенно на многосторонних мероприятиях, у него будет возможность пообщаться с Ван И", - сказал дипломат.

После этого Блинкен направится в Токио, сообщил его помощник. Вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином он примет участие в диалоге в формате "2+2" с министром иностранных дел Японии Ёко Камикавой и министром обороны страны Минору Кихарой. "Также в Токио госсекретарь Блинкен присоединится к своим австралийскому, индийскому и японской коллегам на встрече министров иностранных дел стран Четырехстороннего диалога (QUAD)", - добавил Критенбринк.

После этого, по словам дипломата, Блинкен совершит еще три остановки в странах региона. Он посетит Филиппины, Сингапур и Монголию, где встретится с представителями высшего руководства.

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