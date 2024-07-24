В Австралии разбился иностранный военный самолет

Иностранный военный самолет потерпел крушение во время учений на севере Австралии. Об этом сообщила австралийская вещательная корпорация ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, авиакатастрофа произошла во время международных военных учений Pitch Black в 18 км от реки Дэйли на севере Австралии. Пилот самолета сумел катапультироваться, он доставлен для осмотра в госпиталь города Дарвина. Вице-премьер, министр обороны Австралии Ричард Марлз написал на своей странице в X (ранее Twitter), что вооруженные силы страны оперативно отреагировали на инцидент во время учений. Он добавил, что все запланированные до конца дня полеты отменены.

Местная газета NT News сообщила, что воздушное судно принадлежало ВВС Италии.

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