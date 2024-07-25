https://news.day.az/world/1677170.html Трамп раскритиковал обращение Байдена к нации, назвав его очень "плохим"
Трамп раскритиковал обращение Байдена к нации, назвав его очень "плохим"
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал выступление президента Джо Байдена в Овальном кабинете в среду вечером, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Речь мошенника Джо Байдена в Овальном кабинете была едва понятной и очень плохой", - написал Трамп в своем телеграм-канале.
По его мнению, Байден и "лживая" Камала Харрис являются "большим позором для Америки".
"Такого времени еще никогда не было", - добавил экс-президент США.
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