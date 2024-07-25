https://news.day.az/world/1677329.html Бывший советник Обамы заявил о преимуществе Трампа перед Харрис
Бывший советник Обамы заявил о преимуществе Трампа перед Харрис
У бывшего президента США Дональда Трампа есть преимущество перед вице-президентом Камалой Харрис в предвыборной гонке на пост главы государства. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод, передает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я все еще оцениваю его [Трампа] (...) как фаворита с довольно значительным преимуществом в этой гонке из-за сложностей текущих выборов", - заявил Аксельрод.
Бывший советник американского лидера назвал выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки "печальным, но необходимым" шагом.
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