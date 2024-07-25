Трамп немного опережает Харрис по популярности в ряде "колеблющихся" штатов

Экс-президент США республиканец Дональд Трамп немного превосходит по популярности вице-президента демократа Камалу Харрис в нескольких "колеблющихся" штатах, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенные изданием The Hill и Колледжем Эмерсон, передает Day.Az.

Согласно его результатам, Трамп опережает Харрис в штате Аризона на пять процентных пунктов - 49% против 44% поддержки; на два процентных пункта в штате Джорджия - 48% против 46%; на один процентный пункт в штате Мичиган - 46% против 45%; на два процентных пункта в штате Пенсильвания - 48% против 46%. У политиков одинаковый уровень поддержки в штате Висконсин - по 47%.

The Hil уточняет, что во всех этих штатах, кроме Аризоны, разница в поддержке находится в зоне погрешности, следовательно, превосходство того или иного политика четко не просматривается.

При этом, во время предыдущего опроса ранее в июле, Харрис уже была более популярна, чем президент США Джо Байден, в Джорджии, Аризоне, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

"После дебатов 27 июня Харрис частично восстановила поддержку демократов в связи с президентскими выборами. Показатели Харрис теперь отражают такой же уровень поддержки, который был у Байдена в марте", - заявил исполнительный директор службы опросов Колледжа Эмерсон Спенсер Кимбалл.

Он добавил, что у вице-президента возросла поддержка со стороны молодых избирателей в Джорджии, Аризоне, Мичигане и Пенсильвании.

Опрос проходил 22 - 23 июля, в общей сложности в нем приняли участие 4 095 респондентов. Статистическая погрешность для Аризоны, Джорджии и Мичигана составляет примерно 3,4 процентных пункта; для Пенсильвании и Висконсина - 3,3 процентных пункта.

В избирательной практике США "колеблющимися" штатами называют те, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий. Зачастую именно голоса избирателей "колеблющихся" штатов определяют победу того или иного кандидата на президентских выборах.

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