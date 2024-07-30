Армения и Турция договорились обсудить открытие железнодорожного пункта на границе

Специальный представитель Армении, вице-спикер парламента Рубен Рубинян и спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в ходе встречи на границе договорились оценить технические потребности для открытия железнодорожного пропускного пункта Ахурик - Акьяка.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

Отмечается, что они договорились в интересах регионального развития "оценить технические потребности <...> для запуска железнодорожного пограничного пропускного пункта Ахурик-Акьяка".

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