https://news.day.az/world/1678471.html Армения и Турция договорились обсудить открытие железнодорожного пункта на границе
Армения и Турция договорились обсудить открытие железнодорожного пункта на границе
Специальный представитель Армении, вице-спикер парламента Рубен Рубинян и спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в ходе встречи на границе договорились оценить технические потребности для открытия железнодорожного пропускного пункта Ахурик - Акьяка.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД республики.
Отмечается, что они договорились в интересах регионального развития "оценить технические потребности <...> для запуска железнодорожного пограничного пропускного пункта Ахурик-Акьяка".
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