Министр обороны Израиля заявил, что "Хезболлах" "перешло красную линию"

Израиль считает, что вооруженные формирования шиитского движения "Хезболлах" перешли красную линию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант после удара армии Израиля по Бейруту, нанесенному в ответ на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 израильских детей.

"Хезболлах" перешло красную линию", - написал он в X (ранее Тwitter).

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