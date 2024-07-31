МИД КНР сделал Японии представление за "ложные интерпретации" политики Китая

Китай сделал Японии серьезное представление за "ложные интерпретации" политики КНР и "опасные тенденции" при взаимодействии японской стороны с США, Индией и Австралией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

Как уточняется на его сайте, директор департамента стран Азии МИД Китая Лю Цзиньсун вызвал советника-посланника посольства Японии в Пекине Акиру Ёкоти, чтобы выразить ему обеспокоенность по поводу "многочисленных заблуждений" и негативных высказываний японской стороны о КНР. В частности, китайский дипломат упомянул заседание Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, QUAD) - механизма с участием Вашингтона, Токио, Канберры и Нью-Дели.

Кроме того, Лю Цзиньсун коснулся американо-японских консультаций по дипломатии и безопасности, министерской встречи по расширенному сдерживанию. По его словам, помимо ошибочных заявлений, на указанных мероприятиях были опубликованы документы с "ложными интерпретациями" политики Китая. Все это, как отмечается, свидетельствует об "опасных тенденциях", вызывает у властей КНР "серьезную обеспокоенность и резкое недовольство".

"Клеветнические нападки Японии в отношении Китая противоречат ее заявлениям о продвижении взаимовыгодных стратегических отношений между двумя государствами, - подчеркнул директор департамента. - Китайская сторона настаивает, чтобы Токио формировал объективное и рациональное представление о КНР, прекратил делать необдуманные замечания о внутриполитических делах Китая".

Как уточнил Лю Цзиньсун, Япония должна сохранять политическую основу для двусторонних отношений, "действовать в одном направлении с КНР" и прекратить создавать конфронтационные "малые кружки".

По сведениям МИД Китая, Акира Ёкоти заявил, что Токио придерживается достигнутых с Пекином двусторонних договоренностей и не изменил свою позицию по тайваньскому вопросу. По его словам, Япония готова продвигать взаимовыгодные стратегические отношения между двумя странами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!