В Германии начали испытания элементов многоразовой ракеты

Немецкая аэрокосмическая компания MT Aerospace начала испытания элементов многоразовой ракеты Themis - посадочных опор первой ступени носителя. Об этом сообщает издание European Spaceflight, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Посадочные опоры, разработанные MT Aerospace для Themis, изготовлены из углепластика и достигают высоты семи метров. Использование карбона делает опоры настолько легкими, что каждую из них могут переносить три-четыре человека. Испытания включают сбрасывание с небольшой высоты опор с их последующим раскрытием.

Согласно MT Aerospace, демонстрационный образец опоры "выдержал всю энергию удара" и "раскрылся должным образом". Компания пояснила, что в настоящее время она изучает данные испытаний, прежде чем приступить к разработке посадочной опоры непосредственно для Themis.

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