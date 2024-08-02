Байден подтвердил, что обсуждает с Харрис подбор ею напарника на выборах

Глава американской администрации Джо Байден обсуждает с фактическим кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис процесс подбора ею напарника на предстоящих выборах. Байден подтвердил это в краткой беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отбытием на выходные в Уилмингтон (штат Делавэр). В этом городе находится родной дом Байдена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, президент утвердительно ответил на вопрос о том, обсуждал ли он с Харрис процесс подбора ею претендента на пост вице-президента США от демократов. В детали он вдаваться не стал. Байден уклонился от прямого ответа на просьбу уточнить, какими качествами следует обладать напарнику Харрис, какой бы он дал ей совет на этот счет. "Ей это следует определять самой", - сказал президент.

Действующий хозяин Белого дома демократ Байден был вынужден объявить 21 июля под нажимом однопартийцев, что снимается с выборов, которые пройдут в США 5 ноября. Республиканскую партию США на них будет представлять предыдущий американский лидер Дональд Трамп. Именно после провального выступления Байдена на теледебатах с Трампом, прошедших 27 июня, среди демократов стали нарастать призывы к президенту отказаться от попытки добиться переизбрания. Однако он до последнего настаивал на том, что выбывать из борьбы не намерен. Сойдя с дистанции, Байден поддержал в качестве своей сменщицы Харрис, занимающую в настоящее время должность вице-президента США. Трамп выбрал в качестве своего напарника - кандидата в вице-президенты от республиканцев - Джеймса Дэвида Вэнса.

В качестве наиболее вероятного напарника Харрис на выборах американская пресса называет сейчас губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро. При этом СМИ ссылаются на источники в Белом доме, избирательном штабе Харрис и Демпартии США.

Ожидается, что Харрис будет вскоре утверждена в качестве кандидата в президенты от своей партии. Официально Демократическая партия США выдвинет кандидата на съезде в Чикаго (штат Иллинойс), который состоится 19-22 августа.

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