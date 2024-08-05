Северная Корея приняла на вооружение новые тактические ракетные комплексы

В рамках программы по укреплению обороноспособности, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) совершила значительный шаг вперед. передает Day.Az, со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Пограничные войска страны получили внушительное пополнение в виде 250 пусковых установок новейших тактических баллистических ракет, произведенных на отечественных предприятиях.

Церемония передачи вооружения превратилась в настоящее семейное мероприятие высшего руководства КНДР. На ней присутствовали лидер страны Ким Чен Ын, его дочь и сестра, а также глава МИД и представители военного командования.

Во время церемонии Ким Чен Ын подчеркнул, что "укрепление обороноспособности является важнейшим государственным делом наряду с улучшением жизни населения и ликвидацией последствий стихийных бедствий". Стоит отметить, что в последние дни КНДР активно ведет восстановительные работы в северно-западной части страны после разрушительных наводнений.

Хотя точные характеристики новых ракетных установок и самих ракет держатся в строжайшем секрете, известно, что КНДР не стоит на месте в разработке новых видов вооружений. Особое внимание уделяется реактивным системам залпового огня (РСЗО).

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