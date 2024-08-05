США отрабатывают быстрое развертывание батальона в Южной Корее

Вооруженные силы (ВС) США проводят плановые учения по быстрому развертыванию войск в Республике Корея на уровне батальона бронетанковой дивизии. Об этом сообщила 8-я армия США, расквартированная на юге Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"17 июля солдаты 4-го батальона 70-го полка 1-й бронетанковой бригадной группы 1-й бронетанковой дивизии были уведомлены, что покинут Форт-Блисс в Техасе в рамках учений по проверке готовности к развертыванию без [предварительного] предупреждения. Шесть дней спустя они начали разгружать военную технику [на базе] Кэмп-Кэрролл в Республике Корея", - говорится в пресс-релизе. Кэмп-Кэрролл находится в окрестностях города Тэгу.

Американские военные отметили, что речь идет о плановых учениях Pacific Fortitude, в рамках которых оцениваются возможности армии по быстрому развертыванию личного состава в заданной точке, проведению там учений и возвращению на место постоянной дислокации.

Военнослужащие опубликовали фотографии, на которых запечатлена транспортировка танков M1 Abrams и боевых машин пехоты M2 Bradley.

С 22 июля по 3 августа Республика Корея и США проводили совместные учения с боевыми стрельбами на полигоне, расположенном в 30 км от границы с КНДР. В маневрах принимали участие ротационное подразделение американской армии, на вооружении которого стоят бронемашины Stryker, южнокорейский бронетанковый взвод и другие части.

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