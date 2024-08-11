Экономику ЕС решили подготовить к приходу Трампа

Если бывший президент США Дональд Трамп снова станет главой Белого дома, то для европейской экономики это может стать большой проблемой. Об этом Bloomberg заявил глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, надо усиливать европейскую экономику, делать ее более автономной, чтобы она сумела преодолеть любые неожиданности.

Донохью сказал, что Трамп собирается изменить систему тарифов и торговли, а значит, европейцам следует углублять производительность экономики и готовиться к тем переменам, которые могут запустить США. При этом он уверен, что у ЕС останется возможность развивать отношения с Соединенными Штатами.

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