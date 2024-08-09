Харрис согласилась принять участие в дебатах 10 сентября

Вице-президент США Камала Харрис примет участие в дебатах с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом 10 сентября на площадке телекомпании ABC.

"Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, и у нас есть дата - 10 сентября", - сказала она телекомпании NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом она ничего не сказала про другие раунды, о которых ранее заявил Трамп.

Экс-президент США 8 августа заявил, что договорился с американскими телекомпаниями о проведении трех раундов президентских теледебатов в сентябре. Как позднее уточнил избирательный штаб Трампа, Fox News хочет организовать теледебаты Трампа и его соперницы по предвыборной гонке 4 сентября, ABC - 10 сентября, NBC - 25 сентября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!