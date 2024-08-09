Премьер Японии отменил визит в Казахстан

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил предстоящий четырехдневный визит в Казахстан, Узбекистан и Монголию.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на японские СМИ, об этом премьер заявил в ходе пресс-конфереции в Нагасаки.

Причиной отмены визита стало предупреждение со стороны метеорологического агентства о росте риска потенциального сильного землетрясения на обширной территории Тихого океана, простирающейся от юго-запада до центральной части Японии.

Премьер Япони должен был принять участие в первом в истории саммите "Центральная Азия+Япония" в Астане 9 августа.

Напомним, что 8 августа в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, после чего была объявлена угроза цунами. Эпицентр находился возле префектуры Миядзаки на острове Кюсю. Очаг залегал на глубине 30 км под океанским дном.

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