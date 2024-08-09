Точками роста экономик стран Центральной Азии могут стать совместные транспортные проекты.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане.

"Новыми точками роста экономик наших стран могут стать совместные крупные инфраструктурные и транспортные проекты. Хорошие примеры такого взаимовыгодного сотрудничества в регионе уже имеются. Речь идет о Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане, Рогунской ГЭС в Таджикистане, газовых проектах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, строительстве новых транспортных коридоров и ряде других важных проектов. Приоритетным является развитие сети торгово-логистических и промышленных хабов в приграничных районах. Необходимо подкрепить наше всестороннее партнерство новыми договоренностями в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, логистика, текстильная и химическая промышленность, строительство", - сказал он.

Еще одной актуальной задачей Токаев назвал формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.

"В последние годы в этом направлении достигнуты ощутимые результаты. Планомерно увеличивается объем внутрирегиональной торговли, достигший 11 млрд долларов", - сказал он.

Президент Казахстана отметил важность наращивания товарооборота и его доведения до 15 млрд долларов в обозримой перспективе.

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