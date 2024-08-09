Главным приоритетом для стран ЦА должно оставаться сохранение мира и стабильности - Сердар Бердымухамедов
Главным и безусловным приоритетом для государств Центральной Азии должно оставаться сохранение мира, согласия и стабильности.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на заседании Шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
"Нельзя позволить осуществиться попыткам втянуть наш регион в какие-то сферы влияния, тем более в конфликты, дать основания усомниться в самостоятельности и субъектности Центральной Азии как геополитического, экономического, культурно-цивилизационного пространства с тысячелетней историей. У наших народов своя повестка: это - мир, добрососедство, братство и сотрудничество", - сказал Сердар Бердымухамедов.
Президент Туркменистана также отметил актуальность ежегодных встреч, в ходе которых идет конструктивный, открытый, доверительный диалог, позволяющий "сверить часы", лучше понять насущные вопросы взаимодействия и на этой основе принимать конкретные решения.
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