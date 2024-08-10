В Аргентине рухнул самолет

В Аргентине самолет Cessna 152 врезался в кислородный завод крупнейшего энергооператора страны Air Liquide и попал на камеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Continental.

Летчика спасти было невозможно. Авиакатастрофа произошла неподалеку от Альвеара.

Сразу после падения самолета на заводе начался пожар, который удалось локализовать через 15 минут. Из-за риска воспламенения хранящегося на складе возле места падения самолета жидкого кислорода персонал завода и соседнего объекта был эвакуирован.

Упавший самолет принадлежал авиаклубу. Находившийся на борту пилот налетал лишь 30 часов. По словам свидетелей, в момент крушения двигатель самолета издавал характерный звук, позволявший допустить, что в нем закончилось топливо.

Позднее издание Pregon сообщило, что Cessna 152 46-летний управлял Хуан Мануэль Медина.

Незадолго до авиакатастрофы он публиковал в социальных сетях изображения взрывов. Отмечается, что мужчина был бывшим сотрудником завода, в который врезался его самолет.

Отметим, что до этого в Бразилии разбился пассажирский самолет.

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