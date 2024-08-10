В США предупредили о действиях Трампа в случае проигрыша на выборах

Экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о действиях кандидата в президенты США в случае проигрыша на выборах. Об этом сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Болтон ожидает повторение сценария 2020 года. Он считает, что Трамп уже готовит почву на случай своего проигрыша. По его словам, об этом говорят слова политика о неконституционности выдвижения вице-президента США Камалы Харрис на пост главы государства от Демократической партии без прохождения праймериз.

"Трамп никогда не проигрывает. И поэтому, если его не объявят победителем 2024 года, то как и в 2020 году, он решит, что с ним обошлись несправедливо", - сказал он. Болтон считает, что Трамп снова откажется признавать свое поражение.

Экс-советник Трампа добавил, что бывший американский лидер не видит разницы между правдой и ложью. "Если это не согласуется с чьим-либо мнением, его это не волнует, и десятилетиями ему это сходило с рук. Поэтому в его представлении правда - это то, что он хочет, чтобы ею было", - сказал он.

Болтон подчеркнул, что именно так объясняется расхождение нынешних заявлений бывшего главы Белого дома с прошлыми.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!